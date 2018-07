ANWB: 'Meer ongelukken door de warmte'

Bergingsbedrijven zeggen het echter hartstikke druk te hebben. ,,Het aantal bergingen loopt sinds mei dik in de tientallen. Zeker tien procent meer dan vorig jaar rond deze tijd'', aldus Daan Witjes van bergingsbedrijf Van Eijck/Van Amerongen met vestigingen in Arnhem en Brabant. ,,Doorgaans hebben we na de winter meestal wel een dipje. Dit jaar helemaal niet. Het blijft ontzettend druk. Meestal bergen we vrachtwagens. Die stranden vaak door een klapband. Of het zijn buitenlandse chauffeurs die vaak maar wat aan rotzooien. Ook komen door het uitzonderlijke zomerweer nogal wat automobilisten stil te staan door een kokende motor. Die slepen we zo snel mogelijk naar een afrit.''



Zijn collega Vincent Ensie van het Utrechtse transport- en bergingsbedrijf Colewijn heeft dezelfde ervaringen. ,,Of het de warmte is, weet ik niet, maar het is continue raak de laatste dagen.’’ De ongevallendrukte zal voorlopig voortduren, verwachten beide sleepbedrijven. ,,Wij anticiperen al op de spitstijden en staan bij knelpunten al paraat langs de weg. Bijvoorbeeld in Duiven. Op de A12 tussen Arnhem en Zevenaar, bij Duiven, is het elke dag wel raak.''