ANWB zet extra personeel in vanwege verwachte hitte rond concert Muse in Nijmegen

Kaart Politie over autobran­den: slechts zelden willekeurig, daders mogelijk op beeld

11:46 NIJMEGEN - Slechts een klein deel van de reeks aan autobranden in Nijmegen is willekeurig aangestoken. Dat zegt Ferda Yondemli, teamchef bij de Nijmeegse politie. Het merendeel van de branden is het gevolg van een technisch defect, relationeel conflict of heeft te maken met criminelen die hun sporen willen uitwissen.