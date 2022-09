App toont hoeveel stroom de windmolens in Nijmegen opwekken, maar ook waarom ze stilstaan

De dood van familiebe­drijf Latour in Nijmegen, na dik 105 jaar: wie is de dader?

Na 105 jaar is er plots een einde gekomen aan Latour uit Nijmegen, dat tienduizenden stoelen voorzag van glimmende verchroomde poten. Failliet. Wat ging er mis bij dit familiebedrijfje? Was het pech of opzet?

18 september