Architect van De Oversteek: ‘doe veel meer met deze stadsbrug’

Om die reden omarmt hij ook enthousiast een wild idee dat kunstenaar Margriet Smulders onlangs lanceerde: de onderzijde van de boogconstructie zou ze helemaal willen bedekken met een kunstwerk, met daarop een helder gekleurde bloemenzee. Met dergelijke stillevens heeft Smulders internationaal naam heeft gemaakt.



,,In elk idee moeten we geïnteresseerd zijn. Deze voorzet is fantastisch en kan leiden tot een uitermate waardevol werk. Eerder is me ook al gevraagd of er een klimmuur tegen aan kan komen. Vind ik ook goed.”



,,Veel andere architecten zijn verbaasd over die opvatting, omdat dan immers de brug minder te zien is. Maar vanaf het begin moest dit een stadsbrug worden en die moet dan ook geïntegreerd worden in het stadsleven en het stadsgezicht. Gebouwen, events onder de brug: het is allemaal geweldig.”