Ardi studeerde in Nijmegen en is nu ambassadeur in Pakistan: 'Meestal de enige vrouw'

Houten bordjes wijzen de toerist naar 'Nimma Beach'

6 augustus NIJMEGEN - 'Nimma Beach: 4,3 kilometer.' In totaal 43 houten bordjes in zomerse kleuren wijzen de toevallige toerist naar het Waalstrandje en de Spiegelwaal, zeg maar Nimma Beach. Want Nijmegen is eigenlijk een badplaats, maar dat zie je nergens terug in de bewegwijzering.