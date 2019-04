‘Arme’ Nijmegenaren mogen gratis naar de tandarts

Veel vraag naar mondzorg

Zorgcafé Nijmegen is onderdeel van Dokters van de Wereld en coördineert de actie in Nijmegen. ,,Wij merken dat er veel vraag is naar mondzorg, maar dat weinig van onze bezoekers daar toegang tot hebben. Daarom komt de Mondzorgkaravaan naar Nijmegen”, zegt Louise Valk van Zorgcafé Nijmegen.



De ongeveer 120 zorgbehoevenden zijn voorgeselecteerd voor een behandeling via Zorgcafé Nijmegen, Stichting GAST, Wereldvrouwenhuis, Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen, Vluchtelingenwerk, Iriszorg en Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen.