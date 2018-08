Arnhemmer met ontbloot bovenlijf valt uit niets mensen aan in Nijmegen

Isenia en Benito zorgen voor de juiste spirit bij De Hazenkamp

10:47 NIJMEGEN - De treurnis is afgeschud. Sterker nog: De Hazenkamp is los. De honkballers wonnen gisteren voor de derde keer op rij. Ook topploeg PSV moest eraan geloven: 12-7. Ineens klopt alles weer in Nijmegen.