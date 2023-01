Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch spreekt dit jaar de Burgemeester Dales Lezing uit

De Burgemeester Dales Lezing kent als vast thema het non-discriminatiebeginsel, zoals dat in artikel 1 van onze grondwet staat. Marcouch geeft zijn visie op dit beginsel en op onze samenleving. In eerdere jaren deden prominenten als Gerdi Verbeet, Sinan Can, Gerard Spong, Thom de Graaf, Afshin Ellian, Ed van Thijn, Fatima Elatik en Femke Halsema dat al.

Marcouch is sinds 1 september 2017 burgemeester van Arnhem. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, stadsdeelvoorzitter in de Amsterdamse wijk Slotervaart en werkte hij bij de politie. In die tijd volgde hij ook de lerarenopleiding maatschappijleer en gaf hij les aan een ROC in Amsterdam.

500 euro

Wie de Burgemeester Dales Prijs krijgt, wordt later deze maand bekend. De prijs bestaat uit een oorkonde en 500 euro en is bedoeld voor mensen of organisaties die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie.

De in Arnhem geboren Ien Dales is oud-burgemeester van Nijmegen en voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Ze overleed in 1994. Dales maakte zich sterk voor anti-discriminatiemaatregelen en -wetgeving. De Stichting Burgemeester Dales Lezing en COC Regio Nijmegen organiseren de bijeenkomst.

Lezing en prijsuitreiking zijn gratis bij te wonen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het Nijmeegse stadhuis.

Volledig scherm Ien Dales brengt tijdens gemeenteraadsverkiezingen in maart 1990 haar stem uit in voormalig verpleeghuis Margriet in Nijmegen. Archieffoto. © Gerard Verschooten

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.