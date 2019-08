Arnhemse veelpleger in therapie na diefstallen in Nijmeegse supermarkt

Directeur Pro Persona Nijmegen wegge­stuurd

20:24 NIJMEGEN - Directeur Jeroen Kreuger van Pro Persona in Nijmegen is per direct aan de kant gezet. De reden zijn grote financiële problemen bij de Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Donderdag werd bekend dat afdelingen in Ede dichtgaan, in Tiel is er al een gesloten.