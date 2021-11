Arno Arts was de redding van NEC: ‘Blij dat jij zoveel geld in het laatje brengt, anders waren we failliet’

Het was een emotioneel moment voor Arno Arts, deze herfst op een bankje in Groesbeek. Helemaal alleen zat hij midden in Het Vilje, de voormalige rauwe volkswijk waar hij 52 jaar geleden ter wereld kwam. In zijn hand had de oud-NEC’er het eerste exemplaar van zijn boek Linkspoot, van ’t Vilje tot Champions League.



In vier jaar schreef Arts zijn autobiografie. Over een lang voetballeven bij zeven profclubs (zie kader), dat begon bij NEC en hem met Willem II in de Champions League bracht. Want waarom zouden alleen nationaal bekende oud-voetballers als Wim Kieft en René van der Gijp een biografie hebben en niet Arno Arts, de regionale topper?