Arno Cup joeg met een kettingslot krakers uit zijn pand: ‘De politie had die gasten eruit moeten werken’

VIDEONIJMEGEN - ,,Spullen pakken, wegwezen! D’r uit hier zeg ik! En haal die joint uit je mond ja!’’ Zo begint het filmpje dat gisteren op videosite Dumpert is geplaatst en al meer dan 370.000 kijkers heeft getrokken. Te zien is hoe eigenaar Arno Cup op maandag 17 december wordt geconfronteerd met krakers die zijn pand, de oude Bulters-garage aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen, zijn binnengedrongen. Vol frustratie en met een kettingslot in de hand probeert hij terug te vorderen wat van hem is.