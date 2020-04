Arrestant overlijdt in politiecel Nijmegen

Relatieve rust op Koningsdag: burgemees­ters tevreden

27 april De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hield zondag nog zijn hart vast voor Koningsdag in Arnhem. Want afgelopen weekend was het op veel plekken te druk. Maar in de stad was het maandag stukken rustiger, laat hij tevreden weten. Ook uit andere steden klinken positieve geluiden.