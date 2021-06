Arrestatieteam haalt verwarde man uit woning in Nijmegen; straat ligt vol glaswerk

De man heeft glaswerk naar beneden gegooid, de straat moet nu worden schoongeveegd. Het arrestatieteam, oftewel het DSI, was ook ter plaatse gekomen. De man was volgens getuigen afwisselend op het balkon en op het dak.

Een buurtbewoner zegt geschrokken te zijn, net als andere omwonenden ,,Hij was de hele tijd glas naar beneden aan het gooien. Eerder is hier nooit iets dergelijks gebeurd in de straat, normaal is het rustig. Het is triest genoeg, laten we er niet te veel sensatie van maken.’’