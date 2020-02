Arriva haalt storingsgevoelige treinen op de Maaslijn voorlopig naar de kant

VIDEO Het ‘kutleven’ van zwerver Frans (42) in Nijmegen: ‘Ik ben bespuugd, beschoten en overgoten met cola’

23 februari NIJMEGEN - 3 euro. Dat is de opbrengst van urenlang bedelen op een slechte dag. Als het regent en iedereen zich diep weggedoken in capuchons naar een volgende bestemming haast. De blik op de straatstenen. Niemand die de uitgestoken hand van Frans ziet die een euro wil. Of een sigaret. Of een boterham. Op nog slechtere dagen bedelt hij maar 3 euro bij elkaar én wordt hij uitgescholden, overgoten met cola of bespuugd.