Asfaltfabrieken gaan na járen eindelijk wat doen aan uitstoot van kankerverwekkende stoffen: ‘Zie je wel!’

Opnieuw aandacht voor geruchtma­ken­de Nijmeegse cold-casezaak: wie doodde 85-jarige Piet Baams?

1 februari NIJMEGEN - Van de ene op de andere dag was hij verdwenen. De destijds 85-jarige Piet Baams verliet 22 december 1996 het Nijmeegse bejaardencentrum Nieuw Maldenborgh, maar kwam nooit meer thuis. Anderhalve maand later - in de ochtend van 3 februari 1997 - vond de waterpolitie het stoffelijk overschot van Baams in de Boven Merwede - het verlengde van de Waal - ter hoogte van Gorinchem.