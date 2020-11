Asielzoekers in Nijmegen krijgen bijvak bij inburgeren: Nijmegen-kunde

Enquête Voor 1 euro per maand wil ik ook wel betaald parkeren in mijn straat!

13:53 Het gebied waar betaald parkeren in Nijmegen nieuw wordt ingevoerd, is opnieuw flink ingekrompen. Tegelijkertijd hoeven de bewoners in deze parkeerzones nog maar een klein bedrag te betalen. De Gelderlander wil weten of deze maatregelen voor- en tegenstanders van mening doet veranderen.