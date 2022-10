Astrantia/ONA: twee treffers uit tachtig schoten, Spes blijft foutloos

Het is oké om met je handen te werken

Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen. Plots zag ik deze tekst op een spandoek bij een bouwwerkplaats. Ik bleef erbij stilstaan. Ik vind het woorden die tot nadenken stemmen.

30 september