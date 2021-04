Auto belandt op zijkant door ongeluk; lange file op Neerbosscheweg

Zorgen om hulp aan kwetsbare volwasse­nen in Nijmegen na overname, personeel vreest opnieuw te moeten sollicite­ren

27 april NIJMEGEN - Kwetsbare volwassenen in Nijmegen en hun hulpverleners zitten in onzekerheid over hun toekomst. Een commercieel bedrijf uit Schiedam neemt de organisatie van deze hulp over. Ondersteuners vragen zich af of ze hun werk behouden en onder welke voorwaarden. Cliënten verliezen mogelijk hun vaste begeleider.