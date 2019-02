Auto in Waal was geen ongeluk

VIDEO Brand studenten­huis Nijmegen niet aangesto­ken

13:41 NIJMEGEN - De brand die woensdagavond in een studentenhuis aan de Groesbeeksedwarsweg woedde, is niet aangestoken. De politie sluit opzet uit, zo laat een woordvoerder weten. Iets na 19.00 uur ontstond brand op de eerste verdieping in het pand, dat is gelegen op het hoekje van de Groesbeeksedwarsweg en de Fort Kijk in de Potstraat.