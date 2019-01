Auto Nijmeegse advocaat bewust in brand gestoken; slachtoffer vermoedt wraakactie

De auto werd in de vroege ochtend van oudjaarsdag in brand gestoken. Camerabeelden hebben vastgelegd hoe een kleine auto rond 03.05 de straat in de Nijmeegse wijk Weezenhof binnen rijdt. De auto parkeert met de neus naar voren. Er stapt en man uit die uit de achterbak een jerrycan pakt. Hij steekt de straat over en loopt naar de overkant waar de zwarte Volkswagen van Goedvriend geparkeerd staat. Rustig giet de man benzine over de motorkap. Hij probeert vervolgens minutenlang de auto aan te steken. Als dat de brandstichting tot twee keer toe mislukt pakt hij nogmaals de jerrycan en giet die leeg over de voorruit. Opeens is er een steekvlam en een lichtflits, waarna de man wegsprint. Vlug rent de brandstichter naar zijn autootje en scheurt weg.



Goedvriend zit na de harde knal van schrik rechtop in bed. Zijn zoon belt 112. ,,Dat was om 03.20 uur.” Brandweer en politie zijn er snel bij. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle krijgt, is de auto geheel verwoest. ,,Het was een inferno. Er kwam een enorme hitte vanaf. Vreselijk”, wijst de advocaat op de resten van de weggesmolten groene kliko, die vlakbij de auto stond. Ook de auto van de buren is door de hitte beschadigd. Drie dagen later toont hij zich nog steeds beduusd.