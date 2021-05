Auto op parkeerplaats S.V. Nijmegen gaat in vlammen op

Waarom Ro­my-Lisa’s terras niet open mag: ‘Vier muren en een plafond, dat mag niet’

7 mei NIJMEGEN - Een terras is alleen toegestaan als het aan drie kanten open is óf als de bovenkant open is. Dat Romy-Lisa Verhofstadt haar terras van lunchroom Bij Jan in winkelcentrum Dukenburg deze week moest sluiten, komt dus omdat het is ingeklemd tussen vier muren en een plafond.