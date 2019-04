Auto over de kop in Nijmegen, vrouw lichtgewond

Rechter: krakers Fort Beneden Lent moeten per direct weg

15:56 NIJMEGEN - De zes krakers die sinds begin maart van dit jaar verblijven in Fort Beneden Lent in Nijmegen-Noord, moeten per direct vertrekken. Dat heeft de kortgedingrechter in Arnhem vrijdagmiddag bepaald. De krakers hoopten met een gang naar de rechter een aangekondigde ontruiming tegen te gaan.