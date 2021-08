Auto ramt de pui van een Nijmeegse kapperszaak: ‘Ik kon nog net op tijd opzij springen’

Akman niet speelge­rech­tigd voor laatste oefenduel NEC, ook Tavsan ontbreekt

5 augustus NIJMEGEN - Ali Akman moet nog even wachten op zijn debuut voor NEC. De woensdag binnengehaalde Turkse spits is niet speelgerechtigd voor de laatste (besloten) oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen, zaterdag tegen de beloften van Borussia Mönchengladbach.