Auto’s branden uit in Nijmegen: eerst op industrieterrein, later op parkeerterrein SCE

Gaslek niet gevonden, maar bewoners mogen huis weer in

10 juni NIJMEGEN - Het gaslek is niet gevonden, maar er wordt ook geen gas meer gemeten in het wooncomplex aan de Graspieperhof in Nijmegen. Daarom mogen de zo'n vijftig bewoners deze zondagavond hun woning weer in. ,,De situatie is veilig.”