Auto’s weggesleept om hoogwater van Waalkade: ‘Mijn moeder zit op een cruise’

‘Gelukkig nog net op tijd’

,,Die auto is van mijn compagnon”, vertelt hij even later. ,,Ze komt net met de trein terug van een congres. De batterij van haar telefoon was bijna leeg. Daarom wilde ze eerst niet opnemen, maar ze bleef maar oproepen van een afgeschermd nummer krijgen. Uiteindelijk bleek het iemand van Handhaving. Gelukkig zijn we nog net op tijd.”



Vanuit de stad komt een vrouw gehaast aanlopen. Of ze ook een auto geparkeerd heeft staan? ,,Nee, maar mijn moeder wel. Ze is op een cruise en kreeg een telefoontje. Ik woon in Lent en ze heeft mij gevraagd de wagen snel te verplaatsen.”



,,Ja, volgens mij is het een Seat. Hoezo?” Snel sprint ze richting de de plek waar Houterman op dat moment bezig is de eerste auto op te takelen. Halverwege blijft ze staan. ,,Ik heb me vergist, het is deze Audi", lacht ze opgelucht.