Auto vast onder vrachtwagen: overlast voor verkeer op Waalbrug Nijmegen

Nest in het Park van start met intieme concerten, diner en terras: ‘Ook op een stoel kunnen mensen genieten van muziek’

3 september Nijmegen - Nest in het Park gaat vandaag van start en is tot en met zondag de ‘coronaproof’ editie van het bekende Nest Festival in Nijmegen. In het Goffertpark zijn intieme concerten, bezoekers kunnen er terrastafels huren en dineren.