Automobilist bekneld bij eenzijdig ongeval op Nieuwe Dukenburgsebrug in Nijmegen

Kauw zit dagenlang vast in hoge boom en wordt gered door brandweer en Dierenambu­lan­ce

22 januari NIJMEGEN - Een kauwtje heeft dagenlang vastgezeten tussen twee takken in een acht meter hoge boom in Nijmegen. Een oplettende voorbijganger alarmeerde de hulpdiensten. Aan het hachelijk avontuur van de vogel kwam een einde toen de brandweer in actie kwam.