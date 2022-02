Automobilist ontwijkt overstekende kat in Nijmegen en botst tegen boom

Hooglera­ren bespreken romans van Esther Gerritsen in biblio­theek

NIJMEGEN - Schrijfster Esther Gerritsen wordt dit jaar 50. Reden voor de Radboud Universiteit en Bibliotheek Gelderland Zuid om in een reeks lezingen in te zoomen op haar literaire werk. De eerste bijeenkomst is op woensdag 16 februari in De Mariënburg in Nijmegen.

10 februari