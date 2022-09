Automobilist ramt bushokje in Nijmegen: vijf mensen naar het ziekenhuis

Schade na mysterieu­ze branden in Nijmeegse parkeerga­ra­ge hersteld; buurt hoopt op camera’s en rookmel­ders

NIJMEGEN - Woningcorporatie Portaal heeft de schade die vorige week is ontstaan door branden in een Nijmeegse parkeergarage zoveel mogelijk hersteld. De corporatie is ook in gesprek geweest met vrijwel alle bewoners van het complex boven de garage in de Sperwerstraat. Hun wensen: bewakingscamera’s en rookmelders.

31 augustus