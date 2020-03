Automobilist ramt geparkeerde auto's in Nijmegen en slaat op de vlucht

Schaatssei­zoen eindigt abrupt: ‘Tot ziens in september’

14 maart NIJMEGEN - IJsbaan Triavium in Nijmegen kondigde vrijdag nog aan dat de baan ‘vooralsnog’ geopend is en dat schaatsers nog gewoon hun rondjes konden rijden. Maar nu is anders besloten: ‘De ijsbaan is gesloten’, staat zaterdag op de site van de Nijmeegse schaatsbaan. Gevolgd door: ‘Tot ziens in september’.