Automobilist reed fietsster aan op Waalbrug: ‘Heftig dat door mij iemand zwaargewond is geraakt’

De beginnende bestuurder ging van Nijmegen richting Lent. Het was druk op de brug vanwege wegwerkzaamheden. Hij manoeuvreerde naar de linkerbaan waar meer ruimte was en gaf gas.



Maar omdat hij bij de kruising rechtsaf moest, zocht hij vervolgens een moment om weer rechts in te voegen. Hij keek daarbij niet voor zich, reed door rood en schepte de overstekende fietsster.



De vrouw heeft geen herinneringen aan het ongeluk. Ze werd wakker in de ambulance en zal haar leven lang last blijven houden van haar rug en enkel.



,,Heftig dat door mijn toedoen iemand zwaargewond is geraakt”, reageerde de chauffeur op de zitting. ,,Ik hoop dat ze goed herstelt.”