Automobilist rijdt de struiken in met auto van vader en slaat op de vlucht in Nijmegen

In de bocht is de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur verloren en van de weg geraakt. Wonder boven wonder raakte de bestuurder alleen de struiken en geen boom in de berm. Kennelijk raakte hij niet gewond.



Volgens de eigenaar van de auto heeft zijn zoon het voertuig gepakt terwijl hij had gedronken. De politie bevestigt dat. De bestuurder zal zich op het politiebureau moeten verantwoorden.



Een getuigen melde dat de auto met een hoge snelheid aan was komen rijden en in de bocht te snel instuurde waardoor hij de macht over het stuur verloor. De auto raakte beschadigd.