Automobilist rijdt in Lent bord en verkeerslicht uit de grond en belandt onderaan talud van fietstunnel

NIJMEGEN – Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag na het omver rijden van een verkeersbord en een verkeerslicht met zijn auto in een fietstunnel beland langs de Laauwikstraat in Lent. Vermoedelijk is het ongeval onder invloed van lachgas gebeurd.