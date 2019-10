Automobilist rijdt overstekende man aan en gaat ervandoor zonder te stoppen in Nijmegen

Jongens­droom: 7000 kilometer op 30 jaar oude crossmotor, dwars door de Sahara

7:17 NIJMEGEN - Op een dertig jaar oude crossmotor zevenduizend kilometer rijden dwars door de Sahara. Anne Kool (24) uit Nijmegen gaat het er binnenkort op wagen. Zaterdag 2 november gaat hij in Amsterdam van start, als een van de deelnemers aan de Amsterdam-Dakar Challenge. Na de de finish in Dakar wordt zijn motor in het naburige Gambia geveild voor het goede doel.