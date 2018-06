Automobilist rijdt rond met auto vol drugs en een buks

Agenten hielden de automobilist aan omdat hij van alles aan zijn auto niet op orde zou hebben. Daarna bleek zijn voertuig vol te liggen met pillen en poeders. De man was zelf ook onder invloed van drugs.



In de auto werd ook speed, wiet, hasj, heroïne en lsd gevonden. Van alles had de bestuurder vijf gram bij zich.



De verdachte is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn auto moet herkeurd worden.