Automobilist vlucht na aanrijding op de Graafseweg in Nijmegen

Lokale lasten: Nijmegen is in de regio bijna de goedkoop­ste

8:15 NIJMEGEN - De stad blijkt helemaal niet zo duur in de woonlasten te zijn, zoals vaak wordt aangenomen. Uit de meest actuele gegevens van de Vereniging Eigen Huis over 2021 blijkt dat Nijmegen de op twee na goedkoopste gemeente in de regio is. Huiseigenaren in Wijchen hebben de laagste gemeentelijke woonlasten, Druten staat tweede en Nijmegen derde.