Automobilist ziet rotonde te laat en komt met auto vast te zitten op rand van vijver Takenhofplein

De bestuurder kon met droge voeten zijn auto verlaten, hij gaf aan dat hij de rotonde ietsje later had verwacht. Mogelijk heeft een defecte straatlamp voor onvoldoende verlichting gezorgd.

In het fontein bij de Takenhofhof komen regelmatig auto’s terecht. Als er eenmaal een auto in de fontein zit kan deze niet meer zelfstandig eruit komen. Vaak rijden mensen nog in het fontein rond, maar uiteindelijk is altijd de hulp van een berger nodig om eruit te komen. Het is wel ongewoon dat deze keer een auto op de rand bleef zitten.