Auto’s branden uit in Nijmeegse straat waar eerder deze week steekpartij was

Feministe Guliaim komt op adem in het veilige Nijmegen voor terugkeer naar Kirgizië: ‘Wil me tegen onrecht verzetten’

17 juni NIJMEGEN - Strijden voor vrouwenrechten in een corrupt en traditioneel land als Kirgizië is uitputtend. Guliaim (37) is daarom dit voorjaar in Nijmegen te gast om bij te komen van haar werk als mensenrechtenactiviste. In juli verlaat ze de stad weer, met kennis en een ervaring in een geëmancipeerde stad op zak.