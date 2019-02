Autowrak uit Waal bij Nijmegen getakeld

Update/Video Geen gewonden bij grote brand in studenten­huis aan Groesbeek­sedwars­weg in Nijmegen

27 februari NIJMEGEN - In een woning aan de Groesbeeksedwarsweg in Nijmegen is woensdagavond brand uitgebroken. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De vlammen sloegen op de eerste verdieping uit de woning. De brand lijkt in de serre aan de achterzijde van de woning te zijn ontstaan en is daarna naar binnen geslagen.