Avondklok voor Nijmeegse Waalstranden gaat bijna in: vanaf zondag verboden toegang vanaf 22.30 uur

De stranden trokken in coronatijd veel bezoekers. Vooral in de late avond en nacht liep het geregeld uit de hand. Zo waren er vechtpartijen en berovingen. Ook kwamen er veel klachten van omwonenden over afval en lawaai.

Daarom greep het stadsbestuur in en werden de stranden op Veur-Lent en in de Stadswaard tot 1 oktober ’s nachts verboden gebied. De reacties op dat experiment waren verdeeld: veel omwonenden waren er blij mee, maar vooral de jongere strandgasten vonden het een onnodige beperking van de vrijheid .

Vervolg

Toch bleven volgens de gemeente grote incidenten na het instellen van de avondklok uit en drong de maatregel de overlast sterk terug. Daarom werd vorig jaar al bekend dat de proef een vervolg zou krijgen. Of het verbod ook in 2023 gaat gelden, is nu nog niet bekend. ,,Aankomend najaar bekijken we hoe deze zomer is verlopen en nemen we nadere besluiten”, zegt burgemeester Hubert Bruls.