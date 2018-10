Avonturiers kunnen zo naar binnen bij Hilckmann

De meeste deuren bleken op slot. Van den Berg filmt vaker in verlaten gebouwen. Hij maakt nooit iets kapot om binnen te komen, zegt hij. ,,Maar toch staat er dan altijd weer ergens een deur open.’’



In een donkere hoek van het gebouw liep Van den Berg onder de rails waaraan ooit varkens hingen. De vleeshaken waren verdwenen. ,,Dat was dan wel weer jammer. Dan heb je het plaatje compleet. Dit zijn geen alledaagse dingen. Je ruikt ook gewoon de geur van dood vlees dat daar gehangen heeft, niet prettig. Mijn broer stond te kokhalzen, die was er wel klaar mee.’’



Eerder ging Van den Berg de Electrabel-centrale in Nijmegen in, naar eigen zeggen toen dat volgens hem nog veilig was. De politie gaf juist een waarschuwing na de ontdekking dat het terrein betreden was: het terrein is levensgevaarlijk. Afgezien van een afgesloten ruimte met asbest is er geen gevaar in het oude slachthuis, zegt Van den Berg. ,,Geen putten waar je in kan vallen of zo.’’