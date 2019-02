Azen op compassie voor Ray, die een meisje van 12 heeft ontmaagd

Maar vertolk je de 57-jarige Ray in het toneelstuk Blackbird? ,,Nou, dan heb je wel wat meer uit te leggen, vindt men, en is het nog maar de vraag of mensen je willen begrijpen’’, zegt acteur en regisseur Rik Luijmes uit Nijmegen.



In Blackbird krijgt het personage Ray bezoek van de 29-jarige Una, met wie hij zeventien jaar geleden een relatie heeft gehad. Una was toen 12. Ze gingen er samen vandoor, waarna Ray Una ontmaagde in een hotelkamer. Ray werd daarvoor opgepakt en zat een straf uit. Ze spraken elkaar niet meer, tot de dag waarop Una plotseling het bedrijf binnenstapt waar Ray nu werkt.



Luijmes vroeg een subsidie aan om dit stuk uit 2005 van de Schotse schrijver David Harrower op te kunnen voeren met zijn theatergezelschap Greppel. Goed idee, vonden ook de gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en het Prins Bernhardfonds. Toen het geld net binnen was, wierp het universum Luijmes de #MeToo-storm in zijn schoot.



Schrijver Harrower constateerde al dat het publiek sinds #MeToo anders naar zijn Blackbird kijkt: zwart-witter. Luijmes, die de rol van Ray per se zelf wilde spelen, gaat het meemaken. De laatste try-out is op 8 maart, Wereldvrouwendag. Daarna is Blackbird, net als andere voorstellingen van Greppel, te zien in theaters en op scholen.