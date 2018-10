Baasje maakt excuses voor bijtgrage Sito: ‘Ik lachte niet, wilde juist helpen’

NIJMEGEN - Hij is zelf, zegt hij, net zo hard geschrokken als de fietsers die zaterdagnacht door zijn hond Sito werden gebeten. Dolgraag wil baasje Rutger Vuister uit Lent zijn excuses maken voor wat volgens hem een ongelukkig voorval is geweest. Hij liet zijn hond niet los lopen, maar liet hem aan de riem uit op de fiets. Dat was onder de Waalbrug bij Veur-Lent. ,,Toen is de riem bij de halsband ineens geknapt. Voor ik het wist, stormde Sito de trappen op.”

Dinsdag berichtte De Gelderlander op basis van getuigenverklaringen over een drietal bijtincidenten met een lichtbruine hond. Die zou los hebben gelopen en hebben gehapt in de kuiten van fietsende voorbijgangers. Dat gebeurde op de Waalbrug en in de Lentse Tuinstraat.

Dat hij er lachend bij stond, zoals omstanders meldden? ,,Absoluut niet waar. Ik wilde juist helpen.’’ Bij zijn weten zijn er ook niet drie, maar twee fietsers door Sito belaagd. Wat het volgens Vuister overigens niet minder vervelend maakt voor de slachtoffers. Een van hen liep blauwe plekken en kleine bijtwondjes op in de kuit.

Slecht behandeld

,,Sito is nog niet helemaal gehoorzaam”, legt Vuister uit. De hond is moeilijker onder controle te houden. ,,Ik heb 'm een half jaar geleden bij een asiel opgehaald. Hij is slecht behandeld door zijn vorige baas en heeft nog training nodig. Voor je het weet zit hij achter de konijnen aan.”

In dit geval waren het geen konijnen maar fietsers waarmee Sito, een windhondachtige bastaard, volgens Vuister alleen maar wilde spelen. ,,Hij houdt ervan om in broekspijpen te happen. Het mag niet, maar hij doet het toch. Ik riep op de Waalbrug daarom ook tegen de fietsers dat hij alleen maar wilde spelen. Dat is uitgelegd alsof het mij niks zou interesseren, maar niets is minder waar.”

‘Klap in gezicht’

Vuister snapt dat het gehap voor de voorbijgangers onaangenaam en angstig is. ,,Daarom ben ik als een speer op mijn fiets gesprongen om voor Sito uit te gaan fietsen. Ik weet dat hij dan wel achter mij aan komt rennen.” Zo gebeurde ook. In de Lentse Tuinstraat kreeg hij vervolgens ruzie met een man die hem gevolgd was, omdat hij eerder op de Waalbrug door Sito was gebeten. ,,Ik vroeg of hij misschien pleisters nodig had. Ik kreeg geen antwoord, maar wel een klap in mijn gezicht van zijn metalen fietsslot. Ook Sito heeft hij bedreigd. ‘Ik sla ‘m dood’, riep hij.”