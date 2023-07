Babah loopt in de geest van zijn oom, die overleed op de vlucht voor burgeroorlog in Sierra Leone

Rolstoeler Ronald is als eerste binnen, maar wel 2 uur later dan normaal: ‘Je wordt helemaal gek van die safety car’

Hij was weliswaar als eerste binnen op de Wedren, op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar niet op het tijdstip dat hij graag had gewild. Ronald van Dort, die beide benen verloor door een bermbom in Afghanistan, zou het liefst zo'n 14 kilometer per uur halen in zijn rolstoel, maar moest door een safetycar, iets nieuws deze editie, steeds inhouden.