Baby en peuter met hun ouders naar ziekenhuis gebracht na botsing auto’s in Nijmegen

Drugshande­laar uit Waterkwar­tier gaat drie jaar de cel in

7 januari NIJMEGEN - Een 44- jarige Nijmegenaar is veroordeeld tot drie jaar cel wegens handel in hard- en softdrugs. De man dealde vanuit zijn huis aan de Lingestraat in het Waterkwartier. Hier woonden ook zijn partner en zijn 14-jarige dochter. Dat gegeven noemt de rechtbank in het vonnis ‘extra kwalijk’. Hij heeft hen hierdoor ernstig in gevaar gebracht.