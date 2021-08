Bakker Bart keert terug op de plek waar het 44 jaar geleden begon

Je scriptie afschrij­ven of een avondje netflixen? Grote storing legt internet in álle SSHN-pan­den plat

3 augustus NIJMEGEN - Een avondje netflixen, of eindelijk die scriptie afschrijven: het zit er voor SSHN-bewoners in Nijmegen, Wageningen en Arnhem even niet in. Internet ligt er al anderhalve dag uit.