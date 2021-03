Balverbod op wereldberoemd Nijmeegs speelveldje De Buut wekt wrevel: ‘Kind krijgt toch geen bekeuring?’

Waarom de banken kwamen en weer vertrokken aan het Keizer Karelplein: ‘Nu komen we in een nieuwe fase’

22 maart NIJMEGEN - Stilletjes verlaten de banken hun bijna brutale gebouwen aan het Keizer Karelplein. Het lijken maar kantoren, maar ze zeggen ook iets over onze maatschappij. ,,Nu komen we in een nieuwe fase.’’