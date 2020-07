Barst discussie over wereldberoemd trapveldje straks weer los? ‘Als het weer ruimer opengaat, vertrek ik’

Ja, hij heeft last van het speelveldje bij basisschool De Buut. En bij de zeven overlastmeldingen van de eerste helft van dit jaar zit er vast een van hem, want soms belt hij de politie als het te gortig wordt. ,,Maar de overlast is veel minder geworden. Eerder belde ik soms wel meerdere keren per dag.”



Hij wil anoniem blijven, de 71-jarige verzekeringsarts wiens balkon op 7 meter afstand van het veelbesproken pannaveldje in Nijmegen-Oost ligt. Dat werd vorig jaar wereldnieuws, omdat de gemeente het veldje wilde sluiten na aanhoudende klachten van omwonenden over voetballende kinderen. Geluidsmetingen wezen uit dat er inderdaad te veel decibellen vrijkwamen.