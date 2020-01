Bart en Alex gaan helpen in de ‘hel op aarde’: op Lesbos zitten meer dan 17.000 vluchtelingen

,,Stel je voor: op Lesbos zitten meer dan 17.000 vluchtelingen en 45 procent daarvan is kind. Er is geen riool en je moet met duizenden twee WC's delen. Het is de hel op aarde.”



Afgelopen zomer ging bij Bart en Alex Elfrink de knop om, na het zien - via social media - van de zoveelste bak ellende daar. ,,We gaan iets doen. We gaan helpen”. In februari voegen ze daad bij het woord. Reizen dan af naar Lesbos om er in het subkampje Kara Tepe de handen uit de mouwen te steken voor de stichting Because we carry’. Deze stichting is enkele jaren geleden opgezet door Steffie de Pous - ooit het 'mooiste meisje van de klas’- die inmiddels permanent op Lesbos woont.