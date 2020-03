Bart en Alex helpen vluchtelingen in de chaos van Lesbos: ‘Ze hebben geen idee wat de toekomst brengt’

Noodkreet huisartsen: drukte corona brengt basiszorg in gevaar en praktijk kan bron van besmetting zijn

11:46 NIJMEGEN - Huisartsen kunnen de drukte rondom de corona-crisis niet langer aan. Daarnaast lopen ze zelf het risico besmet te raken, omdat ze onvoldoende beschermingsmateriaal in huis hebben. Met die noodkreet richt de Nijmeegse huisarts Kasper Maltha zich in een open brief tot minister Bruno Bruins.